Déconfinement : le gouvernement triple le budget de son "plan vélo"

"Nous avons décidé de tripler ce budget, à 60 millions d’euros, et de viser le million de vélos remis en état d’ici à la fin de l’année." La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, l'annonce, ce jeudi 28 mai, dans les colonnes de Paris-Match. L'idée : inciter toujours plus les Français à la pratique du vélo, dans la perspective du déconfinement, afin d'éviter un report massif des transports en commun sur la voiture.

"Ça fait longtemps que je me bats pour changer le regard sur le vélo, d’autant que 60% des déplacements font moins de 5 kilomètres. En quelques semaines, cette crise a fait gagner des années de politique vélo ! Ce fonds, c'est l’exemple d’un dispositif très simple, mis en place avec des fédérations d’associations, et qui fonctionne", s'est réjoui la ministre, le magazine précisant dans son article que le forfait de 50 euros a déjà été sollicité pour plus de 62.400 cycles. Elisabeth Borne envisage, en outre, d’inscrire dans le plan de relance un bonus pour l’achat d'un vélo électrique, plus simple que l’actuel.