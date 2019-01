Défenestrée mais co-responsable... l'appel de l'avocat d'Aïda pour les victimes de violences conjugales

Son histoire est en train de cristalliser un nouveau débat. Aïda* est âgée de 25 ans en 2013, lorsque son compagnon violent la bat puis la défenestre, inconsciente. Paraplégique depuis cette chute de deux étages, elle obtient de la justice pénale, en juin 2016, que l'auteur des faits soit condamné à quinze ans de prison ferme. Mais, côté audience civile, le dossier est à la traîne. En effet, comme l'a révélé le journal local Le Maine libre, Aïda n'a été indemnisée que partiellement du lourd préjudice subi, les instances compétentes en charge de l'indemnisation jugeant qu'elle a eu, dans cette affaire, un "comportement à risque".





Le jour du drame, la police est appelée au domicile du couple dans le cadre d'une dispute entre le compagnon d'Aïda et un ami à lui. Les agents conseillent alors à la jeune femme de quitter le domicile. Une fois dehors, celle-ci compose le 115, contacte quelques amis par SMS. Mais il est tard et personne ne lui répond. Au lieu de rester à la rue, Aïda retourne chez elle. Il est 3h30 du matin quand les violences et les humiliations reprennent. Son compagnon vomit sur le sol et lui demande de ramasser les salissures à mains nues, ce qu'elle fait. Elle est en train de se laver les mains dans la cuisine lorsqu'elle voit son conjoint la rejoindre. Ensuite, c'est le trou noir. La police, à nouveau prévenue par les voisins, retrouve la jeune femme étendue sur le trottoir, dehors, le visage tuméfié par des coups.