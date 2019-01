Défi "zéro neuf", une lutte contre le gaspillage ?

Près de 15 000 familles se sont lancées le défi de limiter le gaspillage et de consommer de manière moins polluante. Certains foyers ont banni les achats de produits neufs en préférant le "fait maison". La majorité des affaires sont également issues de la récupération ou des articles d'occasion. L'idée étant de moins consommer des objets non-recyclables qui vont finir à la poubelle.



