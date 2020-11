Déliv'Rue : un repas chaud pour les sans-abris en période de confinement

Deliv’rue, c’est Deliveroo pour les plus démunis, un site web qui réunit cuisiniers et livreurs bénévoles au service des sans-abris. Lila est une jeune femme en reconversion professionnelle. Elle reste chez elle pendant le confinement et a décidé de rejoindre le mouvement Deliv’rue. Elle cuisine régulièrement des repas chauds pour les sans-abris. Comme elle, ils sont une trentaine à donner de leur temps. Une fois le repas mis en barquette, aujourd’hui des pâtes à la carbonara pour Lila, il lui suffit de remplir un formulaire sur internet informant que le repas est prêt.

L’association, créée à l'occasion du premier confinement et qui vise notamment à pallier les difficultés de fonctionnement des associations caritatives en temps de pandémie, espère attirer de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressés, il suffit de s’inscrire via ce lien pour cuisiner et celui-ci pour livrer. Pour l’instant, ce service n’existe qu’à Montpellier mais ne demande qu’à s’étendre dans le reste du pays. En France aujourd’hui, 300 000 personnes sont sans domicile fixe selon l’Insee ; c’est deux fois plus qu’en 2012.