Deliveroo condamné pour travail dissimulé : "Tous les livreurs sont potentiellement concernés"

LCI : Mais la plateforme Deliveroo explique que la décision des prud'hommes concerne une ancienne forme de contrat.

Me Kevin Mention : Effectivement, auparavant l'entreprise rémunérait ses livreurs avec un tarif horaire. Désormais, ils sont payés à la course. Or, pour moi, cet argument de Deliveroo ne tient pas. Pour mon client, les prud'hommes se sont appuyés sur deux critères : l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation et de l'existence d'un pouvoir de sanction. Deux éléments qui existent toujours dans les nouveaux contrats avec la rémunération à l'heure.

LCI : Comment se traduisent ces deux critères ?

Me Kevin Mention : Le premier critère correspond à la géolocalisation et à l'obligation d'être présent et connecté. Il y a bien un lien de subordination. Concernant le second critère, ne suis pas certain que les personnes qui commandent via les plateformes connaissent toutes les obligations des livreurs. Chez Deliveroo, vous êtes obligés de travailler les vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 22 heures, sinon vous êtes tout simplement suspendu et vous ne pouvez plus faire d'autres courses. D'autres voient leur accès bloqué sans raison et dans le même temps, les livreurs sont engagés à ne pas travailler pour les concurrents. De plus, ils ne connaissent pas à l'avance la gratification qu'ils percevront pour la course effectuée. Et après, ces entreprises osent parler de travailleurs indépendants.