Demandeurs d'asile : une période de carence pour l'aide médicale d'Etat

Déposer une demande d'asile pour être soigné, et non par crainte de représaille politique, religieuse ou ethnique, une pratique qui tendrait à se développer selon le gouvernement, qui souhaite y mettre fin. Des députés pointent notamment l'augmentation du nombre de demandes d'asile venant de pays considérés comme sûrs. Les associations dénoncent une instrumentalisation de la protection universelle maladie.



