Démantèlement de la jungle de Calais : trois ans après, le centre-ville retrouve son calme

JT 13H - Cela va faire trois ans que la jungle de Calais a été démantelée. Le centre-ville a retrouvé son calme malgré le fait qu'il y ait encore plusieurs centaines de migrants sur le territoire.

A la base, ils étaient près de 10 000 migrants à s'être entassés dans la jungle de Calais. Tous rêvaient de partir en Angleterre. Mais trois ans après le démantèlement de la jungle, on constate toujours la présence de réfugiés sur le territoire. Installés par petits groupes sous des tentes au bord des routes et des autoroutes, ils sont au nombre de 400 à 800 à Calais. Néanmoins, malgré leur présence, le centre-ville a réussi à retrouver son calme. Qu'en est-il du côté sécurité ?



