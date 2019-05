Déménagement : quels sont les pièges à éviter ?

Si vous déménagez, faites attention aux offres à prix cassés. Elles viennent souvent d'entreprises non certifiées. Vous n'avez aucune garantie que vos biens soient bien assurés. Alors comment éviter cette situation ? Quels sont les avantages des entreprises agréées ou certifiées ? Et quelles sont les petites astuces à retenir quand on déménage seul ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.