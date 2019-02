Déminage d'une bombe de 1944 dimanche à Paris : quel impact sur la circulation et dans les transports ?

En conséquence, la circulation ferroviaire sera fortement perturbée dimanche matin au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord.





- Dans le détail, la Ligne 12 fonctionnera jusqu'à 9h, puis la station Porte de la Chapelle sera fermée de 9h à 10h30 (trafic non interrompu mais sans arrêt à Pte Chapelle), puis le trafic sera coupé jusqu'en début d'apres-midi à partir de Jules Joffrin.





- Le tramway ne circulera pas entre la porte de Clignancourt et celle d'Aubervilliers durant le temps des opérations.





- Des perturbations importantes sont à prévoir sur les RER B (pas de trafic entre Aulnay et Gare du Nord de 9h à 15h) et D (pas de trafic entre St Denis et Gare du Nord de 9h à 15h), la ligne H.





- Le trafic sera interrompu de 09H à 15Hsur les lignes Transilien H, K ainsi que sur les lignes TER Hauts-de-France desservant la capitale.





- Les bus RATP seront renforcés.





- Pour les grandes lignes, un TGV Nord sur deux, un Eurostar sur deux et huit Thalys sur neuf seront modifiés ou supprimés.