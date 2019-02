Déminage d'une bombe à Paris : ce qu'il faut savoir sur cette opération hors norme

"Nous avons commencé à informer les habitants depuis mercredi soir, avec l'aide des bailleurs sociaux et des syndics", a indiqué samedi à LCI l'adjointe parisienne à la sécurité, Colombe Brossel. "Dans le 18e arrondissement, cela concerne deux tours et quatre autres immeubles. Nous avons ensuite mobilisé depuis vendredi des agents volontaires pour faire du porte-à-porte, informer mais aussi recenser les personnes les plus fragiles - et notamment les personnes à mobilité réduite." Dimanche matin, les équipes de la municipalités, les bailleurs et les syndics se rendront au pied des immeubles pour orienter les habitants.





Ces derniers devront avoir évacué la zone neutralisée à 8h30. Ils seront conduits sur deux sites, le gymnase des Fillettes, sur le boulevard Ney situé à proximité, et la mairie du 18e arrondissement, vers laquelle ils pourront être acheminés par six bus mis à la disposition par la RATP.





"Une attention toute particulière a été apportée aux personnes à la rue, qui sont en plein dans le secteur" de la zone de déminage, a précisé Colombe Brossel. "Nous avons mobilisé les maraudes municipales ainsi que de France Terre d’Asile pour informer ces personnes du fait qu’elles ne pourraient pas rester sur place. Cela concerne environ 150 à 200 personnes."