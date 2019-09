Démographie : la population mondiale multipliée par sept en 200 ans

JT 13H - L'Institut national démographique vient de publier une étude sur l'évolution de la population mondiale. Que révèle-t-elle ?

En 1950, 2,5 milliards de personnes peuplaient la Terre. Aujourd'hui, nous sommes quelque 7,7 milliards. Selon un rapport de l'Institut national démographique publié ce 11 septembre 2019, cette population est très inégalement répartie de part et d'autre de la planète. L'Inde, par exemple, enregistre 24 millions de naissances en un an. La Chine en compte seize millions, et l'Hexagone, 720 000. D'ici la fin du siècle, la population mondiale avoisinera les onze milliards de personnes.



