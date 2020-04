Département "rouge", département "vert" : en quoi consistera le déconfinement différencié annoncé par Edouard Philippe ?

Le déconfinement ne sera peut-être pas une réalité pour tous les Français le lundi 11 mai. Comme l'a rappelé le Premier ministre devant les députés, "tous les territoires n'ont pas été touchés de la même manière par l'épidémie et nous espérons tous que le 11, si le virus continue à circuler dans certains départements, sa présence sera très faible, voire nulle dans d'autres." Une situation sanitaire qui conduit donc le gouvernement à organiser un déconfinement différencié du pays. "Il est logique que, tout en gardant la plus extrême prudence, nous proposions un cadre de confinement adapté aux réalités locales de l'hexagone comme de l'Outre-Mer."

Cette future carte s'appuiera sur trois critères déterminés conjointement par la Direction générale de la santé et Santé publique France. Le premier critère est le taux de nouveaux cas dans la population sur une période de 7 jours. Le deuxième est basé sur l'évaluation des capacités hospitalières régionales en réanimation. Et le troisième jugera la situation locale en termes "de tests et de détections des chaînes de contamination."

D'après les premiers éléments fournis par le Premier ministre, la carte que présentera le patron DGS montrera une France divisée entre départements "rouge" et départements "vert" selon leur possibilité de se déconfiner ou non. "Cette carte guidera ainsi chaque département dans la préparation du 11 mai, en rappelant l’objectif d’un confinement strict, pour faire baisser la circulation du virus", a rappelé Edouard Philippe. Cela permettra aussi, espère-t-il, de "remettre sur pied le système hospitalier" très sollicité par l'épidémie et d'établir "un système de tests et de détection des cas contacts efficaces."