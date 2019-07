Départs en vacances : de l’orange vendredi, du rouge samedi

Ainsi, Bison Futé a classé la journée de vendredi orange dans le sens des départs au niveau national, celle de samedi se parant de rouge dans le sens des départs et d’orange dans celui des retours. Evidemment, ce sont les grands axes menant aux côtes du Sud qui devraient être le plus chargés, notamment l’A7 (Vallée du Rhône) et l’A9 (le long de la Méditerranée).