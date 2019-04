Départs en vacances : les policiers renforcent les contrôles

De nombreux départs en vacances ont été constatés ce 20 avril 2019 sur les routes. D'ailleurs, la journée a été classée orange. Pour assurer la sécurité de tous, de nombreux policiers et gendarmes ont été déployés notamment autour des péages, le long de l'autoroute ou encore sur le réseau secondaire. Selon les chiffres du mois de mars 2019, le nombre de morts sur les routes françaises a augmenté de plus de 7,3%.



