Départs en vacances : un samedi de chassé-croisé chargé sur les routes

La circulation a été très difficile dans la matinée du 23 février 2019. Les ralentissements sont nombreux dans le sens du départ et à l'arrivée des stations de sport d'hiver. Heureusement, les bonnes conditions météo ont permis aux vacanciers de garder le sourire. D'autant plus que l'action péage gratuit prévue par les gilets jaunes à l'arrivée sur Grenoble n'a finalement pas eu lieu.



