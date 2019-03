Dépendance au pétrole : "Les Gilets jaunes sont des lanceurs d'alerte"

A quoi ressembleraient ces solutions ?

Avec une stratégie nationale, débattue, démocratique, cohérente, il est possible, par exemple, de proposer des alternatives à la voiture individuelle. On peut permettre aux gens de continuer à se déplacer comme aujourd’hui, en utilisant une organisation plus intelligente : prendre son vélo ou son vélo électrique, jusqu’à un arrêt de bus, utiliser le covoiturage ou le train... Pour avoir étudié la question au Shift Project, nous savons qu’une telle stratégie demande des investissements limités et permet de se déplacer correctement tout en faisant économiser des centaines d’euros par an et par ménage.





Avec quels arguments peut-on lutter contre ce modèle de société qui a attiré tant de monde ?

C’est un modèle qui, en plus d’être catastrophique pour les générations futures, se révèle très peu efficace économiquement. La voiture individuelle est très vorace pour le budget des gens. Concernant l’autre gros poste de dépense énergétique des ménages, le chauffage, c’est encore plus simple. Avec des investissements limités dans l’efficacité énergétique des bâtiments - qui ne sont pas à la charge des locataires –, il est possible de satisfaire les Gilets jaunes et les écologistes.