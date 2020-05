Déconfinement : "motif familial impérieux", une si difficile définition

Alors, qu'est-ce qu'un motif familial impérieux ? La loi instaurant l'état d'urgence sanitaire ne souffre guère d'exhaustivité mais précise malgré tout qu'il englobe "l'assistance des personnes vulnérables" et "la garde d'enfants". Un peu plus prolixe, la Police nationale nous indique, sur son tchat, que sont concernés les déplacements dont le caractère obligatoire "ne peut être remis en question : décès, aide à une personne vulnérable"... une liste à laquelle France Info ajoute le cas d'une "maison en péril".

Sur France Inter, Christophe Castaner s'y est risqué, ce dimanche, en citant l'exemple des Parisiens revenant de leur lieu de confinement, situé le plus souvent à plus de 100 km de leur domicile. "La scolarisation des enfants en fait partie. Les parents concernés vont remplir la déclaration sur ce déplacement, et ils préciseront les raisons pour lesquelles ils reviennent." Et d'assurer que, dans un premier temps, comme ce fut le cas aux premiers jours du confinement, les forces de l'ordre "commenceron[t] par des contrôles de pédagogie".