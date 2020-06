Quais bondés, rames saturées et ambiance surchauffée sur le RER B

C'est l'une des lignes les plus utilisées de France. Avec environ un million de passagers transportés chaque jour en Ile-de-France, chaque retard ou annulation créé une surfréquentation sur les rames suivantes. C'est donc sans surprise que les usagers ont découvert des quais bondés ce matin. Alors qu'une voiture de l'arrière d'un train est sortie du rail mercredi soir vers 19h, la RATP avait prévenu que le trafic serait "extrêmement perturbé" ce jeudi. Désormais, un seul un train circule toutes les 17 minutes entre Denfert-Rochereau et Gare du Nord et avec une fréquence de 15 minutes entre Laplace et Massy-Palaiseau, Laplace et Saint-Rémy Les-Chevreuse et entre Robinson et Bourg-la-Reine. Il faut donc s'armer de patience et attendre sur des quais ensoleillés en plein pic de chaleur pour espérer se déplacer.