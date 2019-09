Dérangés par le bruit, un couple obtient la fermeture d'une aire de jeux pour enfants

BRUITS - Un couple de jeunes parents a obtenu qu'une aire de jeux pour enfants soit démontée à cause des nuisances sonores.

Va-t-on vivre dans un monde sans bruit ? Après les chants de coq, les cigales ou encore les cloches des vaches, cette fois-ci ce sont les bruits d'enfants qui ont posé problème aux riverains. Dans la Sarthe, à Champfleur, un couple a porté plainte à cause du bruit de l’espace ludique implanté près de son domicile, à l’été 2018. Face à la détermination de ces riverains, la commune a jeté l’éponge. Et pris la décision de démanteler l’équipement, rapporte Ouest France.

Dans cette commune de 1400 habitants, la mairie a décidé, pendant l'été 2018, d'installer une aire de jeux pour les enfants. Un couple de jeunes parents résidant à une douzaine de mètres va alors se plaindre de nuisances sonores, surtout la nuit, et expliquer ne pas avoir été consulté pour ce projet d'aménagement du territoire. La mairie propose alors d'installer un talus recouvert de végétation ce qui ne convient pas au couple.

Rapidement ces derniers se tournent vers un tribunal administratif et un expert est mandaté. Celui-ci constate une nuisance sonore et recommande la construction d'un écran acoustique de deux mètres de haut sur toute la longueur de l'air de jeux qui court sur 25 à 30 mètres. A Ouest France, le maire François Hanoy raconte que le coût était trop élevé. "On n’est même pas sûrs que ce mur conviendrait, pour apaiser cette famille." Le conseil municipal a donc voté, fin juillet, son démantèlement. L'air de jeux sera réinstallée dans un espace vert "à l'abri des habitations".