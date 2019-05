Dérogations à la limitation de vitesse à 80 km/h : "une réglementation disparate est un risque"

Parmi les aménagements possibles : remplacer les carrefours par des giratoires, repenser les barrières de sécurité (notamment pour les motards), et signaler les obstacles fixes tels que les poteaux ou les arbres, voire les limiter à moins de 4 mètres du bord de la route. Selon l'association Prévention routière, l'installation de contours rugueux sur les bords et au centre de la chaussée pourrait être particulièrement efficace, pour éviter à la fois les sorties de route et les collisions frontales.





"La sécurité doit être un investissement", insiste Christophe Ramond. "Même en terme de coûts, il vaut mieux investir dans des aménagements routiers et que subir le coût inutile des blessés et des décès. S'ils décidaient de repasser à 90 km/h, nous serons à la disposition des conseils départementaux pour les aider à limiter le risque d’accidents graves et mortels."