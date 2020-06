Les procédures de demande d'asile toujours plus longues, déplorent des associations

En cette journée mondiale des réfugiés, c'est l'occasion pour les associations d'alerter sur les conditions d'accueil en France. Dans son rapport annuel publié ce samedi 20 juin, Forum réfugiés-Cosi indique que les procédures de demande d'asile sont de plus en plus longues. En 2019, le délai d'instruction global à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été en moyenne de 325 jours, soit 18 de plus qu'en 2018.

Parfois, jusqu'à 13 mois peuvent s'écouler entre l'entrée dans la procédure et la décision définitive, alors même qu'Emmanuel Macron avait eu pour promesse de campagne de réduire l'examen des demandes d'asile. Depuis, cette promesse s'est transformée en loi, la loi asile et immigration promulguée le 10 septembre 2018 visant à réduire à 6 mois en moyenne les délais d'instruction de la demande d'asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les personnes déboutées.