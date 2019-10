Des associations indignées par une "possible" amende de 500 euros pour les SDF

SANCTION - Dans le cadre du projet de loi "Engagement et proximité" destiné à renforcer les pouvoirs des maires, des associations de lutte contre la pauvreté craignent l’instauration d’une amende pour les SDF, qui occuperaient illégalement le domaine public avec leur tente et abri de fortune.

Elles préfèrent prendre les devants : des associations de lutte contre la pauvreté se sont insurgées lundi 7 octobre contre une "possible" amende de 500 euros pour les SDF. Selon elles, celle-ci pourrait être mise en place dans le cadre du projet de loi "Engagement et proximité", renforçant les pouvoirs des maires et présentée mardi au Sénat. En cause, l'article 15 du projet de loi "relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de la vie publique" : le texte prévoit la possibilité pour les maires d'infliger des "amendes administratives" d'un montant maximal de 500 euros, pour occupation illégale du domaine public "au moyen d'un bien mobilier".

Or, "les personnes les plus touchées par la crise du logement, et parmi elles les sans-abri, s'installant dans le domaine public avec un 'mobilier'minime" (tentes, abri de fortune, matelas), pourraient entrer dans le champ de la sanction, estiment le Collectif des Associations Uni (36 associations) et l'association Droit au logement (Dal).