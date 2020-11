Des assureurs peuvent-ils imposer à des professionnels la fin d'une prise en charge liée aux épidémies ?

Installé à Rennes, le salon de thé L'Enchanté souffre comme de nombreux autres commerces de la crise sanitaire actuelle. Sa gérante, très remontée, a utilisé la page Facebook de l'établissement pour partager un document officiel reçu de son assureur, la menaçant d'une résiliation de son contrat.

"Je n'ai pas accepté la modification de mon contrat et donc la Maaf le résilie", déplore-t-elle. "En retirant l'évènement épidémie de mon assurance, elle me retire le droit de demander une indemnité pour la fermeture de mon commerce en raison de la crise sanitaire", poursuit-elle. "Si j'accepte je ne peux prétendre à aucune indemnité, si je refuse on me résilie. Sympa le choix entre perdant et perdant !" Dépitée, la commerçante indique aux abonnés de sa page que "si vous vous posez la question de savoir si tout cela est légal et bien oui. Ça n'en reste pas moins immoral et scandaleux."