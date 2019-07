Des billets de train bientôt en vente chez les buralistes ?

La SNCF a annoncé avoir signé un partenariat avec la Confédération des buralistes. Dès la fin de l'été 2019, les commerçants pourront désormais vendre des billets TER et TGV à leurs clients. Pour ce faire, ils devront s'équiper d'une tablette et d'une imprimante. Le dispositif a été testé dans quelques régions, dont le Pays-de-la-Loire. Comment les habitants ont-ils réagi ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.