Féminicides : des familles de victimes s'organisent en association

DROITS DES FEMMES - Des familles de victimes de féminicides ont créé il y a quelques jours l'Union nationale des familles de féminicides (UNFF) pour venir en aide aux proches des femmes tuées par leurs compagnons ou ex. Elles espèrent également faire pression sur le gouvernement pour obtenir des mesures "concrètes et rapides".

Selon le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", 123 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex depuis le 1er janvier 2019. En plus de leur décompte, tenu depuis 2016 sur leur page Facebook, des membres de ce collectif ont décidé de s'organiser et de créer une association, l'Union nationale des familles de féminicides (UNFF). Il s'agit de la "première association dont le bureau est exclusivement constitué de membres de familles de victimes de ces meurtres par (ex) compagnons", peut-on lire sur leur page Facebook.