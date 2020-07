Des habitations menacées par un feu de forêt à Anglet, le maire "très inquiet"

Deux avions bombardiers d'eau ainsi qu'une centaine de soldats du feu, venus des Landes et de Gironde, étaient mobilisés pour éteindre les flammes. Les Canadair ont effectué leur dernière rotation à la tombée de la nuit, les pompiers progressant désormais à pied. "Des pompiers du Lot-et-Garonne et de Dordogne ont eux été placés en pré-alerte", a précisé un porte-parole de la préfecture du département.

"Des habitations sont menacées et sont défendues par les services des pompiers. Tout un quartier a été évacué", a précisé l'édile sur LCI, saluant la solidarité de ses homologues de Bayonne et Biarritz qui se sont dit "prêts à mettre les moyens pour reloger les gens". Une maison a déjà brûlé. Un correspondant de l'AFP a ainsi vu des dizaines de personnes quitter leur domicile, certains partant en voiture avec des valises jetées à la hâte dans leur véhicule. "Dans le bas de ma rue, les flammes s'approchaient des maisons et elles étaient très vigoureuses, on est tous montés dans nos voitures", a raconté une habitante.