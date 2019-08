Des looks tendances pour la rentrée !

Comme à chaque année, les enfants tiennent à se faire beau pour leur premier jour de classe. À l'approche de la rentrée, le ton est donné pour dénicher la bonne tenue qui fera fureur à la récré. Le choix des vêtements est un rituel qui se prolonge chez le coiffeur. Pour certains enfants, c'est l'occasion idéale pour changer de tête. Les chaussures, qui sont la touche finale de la tenue, doivent être résistants et tenir tout l'hiver.



