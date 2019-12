Des manifestants ont-ils été empêchés de rejoindre le cortège parisien lors de la manifestation du 10 décembre ?

"Incompréhensible, a réagi de son côté le compte Twitter Cerveaux non disponibles, la police bloque des centaines de manifestants dans les axes perpendiculaires".

Que s'est-il passé exactement ? L'auteur de la vidéo nous indique qu'un groupe de manifestants tentait de rejoindre le début de la manifestation. Il est alors 14h. "Les gendarmes les ont empêchés de passer, cela a duré entre 10 et 15 minutes. Plus le temps passait, plus du monde arrivait, des deux côtés, notamment du côté du parcours de la manifestation pour demander aux forces de l'ordre de laisser passer les manifestants."