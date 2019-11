Des marches contre les violences sexistes et sexuelles organisées partout en France ce samedi

Pour la deuxième année consécutive, #NousToutes organise de grandes marches contre les violences sexistes et sexuelles partout en France, ce samedi 23 novembre. Le but du collectif est de rassembler le plus de monde possible dans les rues "pour faire bouger notre pays, obtenir des mesures des pouvoirs publics et en finir avec les violences sexistes et sexuelles que subissent en immense majorité les femmes et les enfants".