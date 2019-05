Des médecins s’élèvent contre le "fichage" des Gilets jaunes dans les hôpitaux

Une centaine de médecin appelle mercredi 8 mai à un "arrêt immédiat" du "fichage" par les autorités sanitaires des personnes blessées lors des mouvements sociaux. Ils pointent une "dérive inacceptable" dans l'extension de cette pratique à des "gilets jaunes" lors de certaines manifestations. Parmi les médecins signataires figurent le cofondateur de Médecins du monde Jacques Bérès, celui de Médecin sans frontières Xavier Emmanuelli, ou encore l'ancien ministre et député Bernard Debré (LR) et l'urgentiste Patrick Pelloux.





Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" il y a cinq mois, le fichier "SI-VIC" - système d'information pour le suivi des victimes, mis en place après les attentats de 2015 -, est "détourné par l'administration hospitalière et les agences régionales de santé (ARS)", notamment à Paris et en Île-de-France, accusent les signataires de cette tribune publiée sur le site web de L'Express. Selon ces médecins "l'existence même d'un fichier parallèle renseigné après sélection de nos patients pour n'y entrer que les "gilets jaunes" est parfaitement antidéontologique". Ils ajoute que les patients concernés ne reçoivent aucune information sur ce fichier et que leur consentement n'est pas recueilli.