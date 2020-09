Des militants d'Extinction Rebellion ont (encore) occupé le site parisien de Lafarge

C'est la seconde fois en quelques mois que le cimentier Lafarge est visé par des militants climatiques. Ce vendredi, des membres du mouvement Extinction Rebellion ont occupé le site de Lafarge Mirabeau, sur les bords de Seine à Paris. Plusieurs individus se sont introduits dans une barge pour y brandir des revendications, tout en appelant les riverains à les y rejoindre. "À l’heure de la 6e extinction de masse, nous ne pouvons pas rester sans dénoncer ces actes criminels, et nous devons imposer une alternative à ces matériaux de construction non durables !", lance Extinction Rébellion sur Twitter.

Ces récriminations font suite à la diffusion le 1er septembre par l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) d'une vidéo dévoilant un déversement de béton dans la Seine au niveau du quai de Bercy. Alertée, la police a constaté un trou dans la cuve des eaux usées, se déversant alors dans le fleuve en charriant un mélange de particules de ciment, de liquides de traitement et de plastique. A la suite du dépôt de deux plaintes, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "déversement de substances nuisibles par personne morale, jet ou abandon par personne morale de substances nuisibles et utilisation de produits phytosanitaires sans respecter les conditions d'utilisation".

Lafarge, lui, déplore "un accident tout à fait exceptionnel et indépendant de sa volonté" et affirme avoir été "victime d’une détérioration manifestement délibérée d’une plaque d’étanchéité qui a entraîné un écoulement temporaire d’eau recyclée dans la Seine". Ports de Paris, qui attribue les concessions sur les berges de Seine, a annoncé ce jeudi à l'Agence France-Presse (AFP) renforcer ses contrôles et envisage de fortes sanctions contre Lafarge, si l'enquête en cours conclut à un écoulement délibéré de matériaux polluants dans le fleuve.