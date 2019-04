Des pressions ont-elles été exercées sur des entreprises de transport pour empêcher les Gilets jaunes de louer des bus ?

Ce mercredi soir, Maxime Nicolle - alias Fly rider - a dénoncé "une atteinte à la liberté de manifestation" de la part du gouvernement. Selon cette figure du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement exercerait des pressions sur les trois plus grandes entreprises de location de bus pour qu'elles refusent leurs services aux manifestants. Keolis, Transdev et la RATP "ont reçu des injonctions, des consignes de Mme Borne", assure-t-il dans une vidéo diffusée en direct sur le réseau social Facebook. La ministre des transports aurait "interdit à ces sociétés de transporter des Gilets jaunes, sous peine de leur sucrer des marchés publics."





"Forcément si on leur fait sauter ces marchés-là, pour ces grosses sociétés, ça veut dire des licenciements, de la perte d'emploi, etc., explique-t-il. On met une pression financière (… ) on interdit à des sociétés de bus de transporter des Gilets jaunes." De fait, il dénonce une "forme d'atteinte à la liberté de manifestation" et un moyen de limiter le nombre de manifestants réunis chaque samedi. Pour preuve, il affirme avoir fait le test auprès d'une société. Se présentant comme un Gilet jaune, il aurait essuyé un refus. Une demi-heure plus tard, un bus était disponible pour un groupe de personnes âgées souhaitant visiter Paris. Ce jeudi soir, soit moins de 24 heures après sa diffusion, la vidéo enregistrait 68.000 vues et près de 2100 partages.