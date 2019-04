Des retraites rabotées après le troisième enfant ?

"Doit-on maintenir un avantage pour les parents de trois enfants et plus lorsqu'ils prennent leur retraite ?" Cette question figure dans un document transmis aux partenaires sociaux. Une mesure qui défavoriserait davantage les femmes. Il est à noter que les pensions de famille nombreuse sont majorées de 10% à partir du troisième enfant. De ce fait, les femmes avec plus de trois enfants arrondissent de 11% en moyenne leur retraite. Quid du taux d'emploi d'une mère avec un enfant de moins de trois ans ?



