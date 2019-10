Des TER trop chers et trop lents ? Le bilan mitigé des usagers

TRANSPORTS - Quelques jours après l'accident de TER à l'origine de la grève des cheminots, la Cour des comptes a publié son bilan sur ce mode de transport. Selon les magistrats, la qualité de service des trains régionaux est "insuffisante".

Dans un rapport dévoilé ce mercredi, les magistrats financiers expliquent que les trains régionaux coûtent très cher à la collectivité, plus de huit milliards d'euros par an. Cependant, la qualité de service est insuffisante. Qu'en pensent les clients de ces TER ? Nos reporters leur ont posé la question entre les villes de Périgueux, en Dordogne, et Agen, dans le Lot-et-Garonne.



"C'est pas rare qu'il ait parfois une demi, une heure voire trois heures de retard quand ma fille vient de Paris", déplore un usager. Car la ligne est très dégradée. Ainsi, pour aller à Agen depuis Périgueux, il faut 2h30. Soit, 26 minutes supplémentaires qu'il y a dix ans. En tout, 50% des TER en circulations subissent des ralentissements. De quoi décourager certains à utiliser le train. De quoi impacter la fréquentation et l'argent engrangés par la vente de billets.

Et les travaux à entreprendre sont coûteux. "Sur Périgueux-Agen, il faudrait prévoir 150 millions d'euros de travaux pour la remettre en état, explique à TF1 Jean-François Martinet, président de l'association Périgord Rail Plus.