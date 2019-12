Annulation, remboursement, échange... avec ou sans billet, comment procéder pour espérer monter dans un train pendant ces vacances ? La grève à la gare de Lyon, le 12 décembre 2019. − Bertrand GUAY / AFP

MODE D'EMPLOI - Le week-end du 19 au 21 décembre s'annonce d'ores et déjà périlleux pour des centaines de milliers de voyageurs. La SNCF a annoncé un plan transport pour ce week-end de départ en vacances de Noël. Train annulé, détenteurs de billets ou dans l'obligation de le changer... quelles dispositions devez-vous prendre ?

Il s'agit de l'un des week-ends les plus importants de l'année en terme de transports de passagers. Cette fois, c'est une situation un peu particulière que la SNCF a dû gérer en quasi "catastrophe" pour permettre aux voyageurs de pouvoir partir "à peu près" sereinement. Ce mardi 17 septembre, la SNCF a dévoilé son plan de transports pour ce week-end de départ en vacances, assurant qu'elle aura la capacité de transporter tous les passagers ayant déjà réservé un billet dans les TGV pour le départ des congés de Noël, mais avec des changements d'horaires voire d'itinéraire dans la moitié des cas, selon la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard. Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

Vous avez un billet réservé et votre train n'est pas supprimé

Vous faites partie des 53% de chanceux détenteurs d'un billet et dont le train n'est pas supprimé. Pour vous, aucun changement, à prévoir. Vous vous présentez en gare avec vos bagages et votre billet et, normalement, vous devriez arriver à bon port. Bon voyage à vous.

Vous aviez réservé votre billet mais votre train est supprimé

Plusieurs options sont possibles. Soit vous faites partie des 15% de voyageurs qui seront replacés dans un train en partance le même jour, soit vous devrez échangez vous-mêmes votre billet, "sans frais, gratuitement", assure la SNCF. Vous pourrez ainsi réserver un billet pour le jour de votre départ initial mais à un horaire différent et vers la même destination. Mais attention, vous serez mis en concurrence avec les voyageurs qui n'ont pas encore acheté de billet et qui veulent s'en procurer à la dernière minute. Il vous faudra donc être très rapide et aux aguets. Bon courage. L'autre option possible consiste à changer d'itinéraire, notamment si votre destination impose une correspondance. Notez que "pour les voyageurs ayant une correspondance TER, celles-ci ne seront confirmées que la veille du voyage avant 17h", indique la SNCF.

Si vous n'arrivez pas à changer votre billet

Si l'horaire ou le parcours proposé par la SNCF ne vous convient pas, il vous faudra changer votre billet ou annuler votre voyage. Si nous ne parvenez pas à changer votre billet, la SNCF vous conseille d'"acheter un nouveau billet et de demander son remboursement ultérieurement". Pour cela, il vous faudra conserver l'ensemble de vos billets pour obtenir un remboursement.

Si vous avez changé vos plans et que vous ne voyagez plus avec la SNCF

Là encore, nouvelle option ! Et la SNCF compte bien sur votre réactivité et votre "solidarité". Si vous avez choisi de tirer un trait sur les voyages SNCF à cette période, en optant pour un autre moyen de transports comme l'avion ou le covoiturage, le bus ou encore la location de voitures, la SNCF vous encourage à vous signaler très rapidement en annulant votre billet le plus vite possible. Celui-ci sera alors remis à disposition d'autres voyageurs qui pourront ainsi partir à votre place.

Si vous n'avez pas de billet, ne comptez guère sur le coup de chance ...

Si vous n'avez pas de billet, inutile de se présenter en gare pour tenter de monter dans un train. La SNCF informe que "l’accès aux quais sera systématiquement contrôlé".

