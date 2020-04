Des vacances d'été, mais où ? Ce qu'il faut savoir avant de réserver

En cas de réservation, sera-t-il possible de se faire rembourser ? "Oui, répond à TF1 Timothée de Roux, patron d'une plateforme de locations de vacances. Si le confinement est prolongé, les propriétaires peuvent proposer un avoir de dix-huit mois. Si au bout de dix-huit, l'avoir n'a pas été utilisé, ils seront remboursés." Quoi qu'il en soit, beaucoup envisagent de partir en famille et tous risquent de vouloir la même chose. "Les Français cherchent en France, pas très loin de chez eux, entre 100 et 200 kilomètres, une maison avec un jardin et une piscine", confirme Timothée de Roux.