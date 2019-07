Deûlémont : des taches de graisse polluantes inquiètent les habitants

Chaque jour, les habitants de Deûlémont, dans le Nord, retrouvent des taches de graisse sur leur voiture ou encore les fenêtres de leur maison. D'après une association, celles-ci viennent de Clarebout, une usine de frites surgelées belge située de l'autre côté de la frontière, à seulement 300 mètres à vol d'oiseau de la commune. Pointé du doigt, l'industriel se défend et souligne que des travaux ont été menés pour éviter tout rejet de particules venant de ses grandes cheminées. La mairie de Deûlémont, quant à elle, a réclamé des analyses de ces résidus graisseux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.