Deux ans après Gênes, l'état des ponts en France n'a pas vraiment changé

L'accident avait eu lieu en Italie, mais l'effondrement du pont de Gênes qui a provoqué la mort de 43 personnes le 14 août 2018, avait sonné l'alerte en France et soulevé de nombreuses inquiétudes sur l'état des ponts sur le territoire français. A raison, puisque quelques jours avant le drame italien, à Beaumontel, dans l'Eure, un pont menaçait de s'effondrer sur la Risle, parce qu'un de ses piliers ne soutenait plus rien. Un mois et demi plus tard, le viaduc de l’île de Ré en Charente-Maritime devait également faire des travaux. Un câble était sur le point de rompre. Le 18 novembre 2019, l'actualité était plus tragique. Un pont s'effondrait à Mirepoix-sur-Tarn faisant deux morts.