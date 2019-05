Des gendarmes sortent leurs armes lors de "l'acte 26" des Gilets jaunes à Nantes : que s'est-il passé ?

Virginie, coordinatrice street-medic sur la région Bretagne, nous confirme ces dires. "J’étais de l’autre côté, au bord de la rivière avec un collègue street-medic, nous avons vu la voiture s’arrêter, et les gendarmes arriver. Ce que l'on a compris après c'est que normalement, il n’y avait aucune circulation possible sur le boulevard donc le conducteur avait certainement dû forcer le barrage", nous détaille-t-elle. "Ça a gazé autour de la voiture, mais pas dans la voiture comme certains le disent. Le monsieur était très énervé, le ton est monté assez vite. Il s'est garé sur le bas-côté et plein de monde est arrivé. Le chauffeur a été pris en charge par des street-medic, qui ont essayé de le calmer et qui lui ont mis du maalox ".





Cette première séquence est visible sur la vidéo ci-dessous, publiée sur Facebook. Elle débute lorsque l'arrestation a eu lieu et que le conducteur est à l'extérieur, un manifestant va alors couper le moteur. On entend un témoin indiquer : "ils (les gendarmes, ndlr) ont sorti de sa voiture le mec alors qu’il y avait ses gosses dedans, c’est même pas un manifestant." On entend le conducteur en arrière plan crier des insultes, il est alors sur le trottoir avec des street-medic.