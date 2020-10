Vacances de la Toussaint : où pourra-t-on partir ?

La grisaille ambiante et la situation sanitaire actuelle ont de quoi donner des envies d'évasions. Mais s'il était, il y a quelques mois encore, possible de partir sur un coup de tête à l'étranger, c'est désormais beaucoup plus compliqué. Alors que la France comptabilisait encore ces dernières 24 heures près de 19.000 nouveaux cas de Covid-19, de nombreux pays européens n'autorisent le franchissement de leurs frontières que sous certaines conditions. A l'approche des vacances de la Toussaint, qui débuteront le 17 octobre, LCI vous indique dans quels pays il est encore possible de partir, et quelles sont les exigences à respecter.