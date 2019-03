Die : une marche blanche pour la réouverture de la maternité

A Die, la plus petite maternité du pays a dû être fermée faute de médecins. Et pourtant, celle la plus proche se trouve à une heure de route. A cause de la situation, un bébé est mort in utero. "S'il y avait une maternité à Die, notre fils avait une chance de survivre", s'indigne son père endeuillé. Les habitants ont donc décidé de se mobiliser. Ils réclament la réouverture de la maternité mais dénoncent surtout l'abandon des pouvoirs publics.



