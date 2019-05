De nouveaux tags "antisémites et antimigrants" retrouvés sur la façade d’une mairie alsacienne

L'Alsace, en particulier le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont confrontés à une recrudescence des graffitis et dégradations à caractère antisémite et raciste depuis plusieurs mois maintenant. Des inscriptions similaires ont été retrouvées entre autres sur les mairies d'Ebermunster ou Heiligenberg, devant une école maternelle et sur les murs d'une ancienne synagogue à Mommenheim.





Le 29 avril, le domicile de l'élue du Bas-Rhin, Danielle Dilligent, vice-présidente du conseil départemental, avait lui aussi été taggé. Dans le cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg, 96 tombes avaient été recouvertes de croix gammées le 19 février, tandis que celui de Herrlisheim, au nord-est de la ville, a été souillé de graffitis antisémites le 11 décembre.