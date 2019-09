Dignes-les-Bains : un homme frappe sa compagne en pleine rue

VIOLENCES CONJUGALES - Mercredi 4 septembre, à Dignes-les-Bains, un homme était arrêté après avoir frappé sa compagne en public et sous l'emprise de l'alcool. Déjà connu des services de police pour des faits similaires, il devrait être jugé en comparution immédiate ce vendredi 6 septembre.

Un coup de poing dans la tête et un autre dans le ventre. Ce mercredi en fin d’après-midi à Digne-les-Bains, dans les Alpes-Haute-Provence, un homme s’en est pris à sa compagne en public, avant que la police n’intervienne et qu’il s’enfuit. Interpellé sans encombres une demi-heure plus tard dans un jardin de la ville, l’individu de 32 ans, sous l’emprise de l’alcool était placé en garde à vue. Le Dignois, déjà connu des services de police pour des faits similaires n’a pas reconnu les faits, avançant qu’il ne se souvenait de rien.

Sa compagne s’est vue quant à elle délivrer une interruption totale de travail de 4 jours, mais n’a pas déposé plainte. L’homme doit être présenté vendredi matin devant un magistrat du parquet en vue d’une probable comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de la commune, précise la Provence.