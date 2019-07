Dijon : le lac Kir fait le plein

À Dijon, le lac Kir est affublé d'infrastructures estivales. Châteaux de sable, cabines, drapeau vert...tout fait penser à la mer. Des parasols et des transats ont été mis à la disposition des vacanciers. Cet endroit est idéal pour les gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Cette année 2019, la ville a pour objectif d'attirer plus de 60 000 vacanciers sur cette plage à portée de main.



