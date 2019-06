Discours d'Edouard Philippe : qu'attendent les Français dans l'Hérault ?

Edouard Philippe prononcera le discours de politique générale pour l'acte II du quinquennat ce 12 juin 2019 après-midi à l'Assemblée. Le contenu de celui-ci servira de feuille de route pour les années à venir. A Mauguio, dans l'Hérault, certains citoyens ne s'attendent plus à grand chose après leur récente déception. Toutefois, leur première préoccupation reste le pouvoir d'achat notamment pour les retraités.



