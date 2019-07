Discrimination capillaire : les cheveux crépus ont la vie dure

A travers les réseaux sociaux, les femmes sont de plus en plus nombreuses à promouvoir les cheveux texturisés. Le mouvement "nappy" a vu le jour sur Instagram et vient traduire cette tendance. C'est une contraction des mots "natural" et "happy" (naturel et heureux). Sur les photos, les boucles se dévoilent librement et les internautes en profitent pour partager des astuces d'entretiens ou de coiffures tendances.





En 2016, l'association SciencesCurls est créée par des étudiantes de Science Po. Elles souhaitent valoriser les cheveux "nappy" mais aussi s'interroger sur "les implications politiques et culturelles". L'association organise de nombreux événements comme des concerts, des ateliers, des expositions artistiques mais aussi des conférences. Les débats portent autour de la problématique : "le cheveu texturé, entre oppression et célébration à travers les âges et les cultures". Les membre de SciencesCurls expliquent vouloir "raconter l'histoire à la fois intime et collective de ce cheveu ainsi que celle des femmes et des hommes qui le portent".