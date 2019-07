Des métiers sont-ils vraiment interdits aux personnes diabétiques ?

Effectivement, comme l'affirme Haka Vallée, des professions restent inaccessibles aux personnes diabétiques. D'après le Guide Diabète et Travail de la Fédération française des diabétiques, on retrouve parmi ces métiers : le personnel naviguant technique, celui des armées, les sapeurs-pompiers ou encore la police nationale. Mais, plus surprenant, on trouve également dans cette liste les officiers des haras nationaux, les ingénieurs des ponts et des mines, ou des ingénieurs géographes.





Contactée par LCI, la Fédération française des diabétiques nous explique que les corps de métier cités dans son Guide sont à considérer au cas par cas. "Tous les métiers ne sont pas interdits aux personnes diabétiques, mais pour la plus part d'entre eux, oui", explique Claire Desforges, chargée des affaires publiques à la Fédération.