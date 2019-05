Discriminations dans le marché de la location : le rapport alarmant de SOS Racisme

Une "aversion pour les origines". Sur le marché de la location déjà tendu en Île de France, une personne perçue comme ayant une origine étrangère ne part pas avec les mêmes chances qu’une personne perçue comme "d’origine française ancienne".





Plus précisément, les candidats antillais ou d’origine africaine, maghrébine et asiatique à la recherche d’un logement subissent une discrimination de la part des propriétaires et des agences immobilières. C’est ce que montre l’enquête de SOS racisme dévoilée mardi 7 mai, et dont les premiers résultats sont révélés dans Le Parisien.