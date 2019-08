Disney déclare la guerre à Netflix

Disney, ce ne sont plus uniquement les dessins animés et les parcs à thèmes. C'est également du cinéma, notamment depuis le rachat en 2018 de la 21st Century Fox. En effet, certains films du studio ont eu du succès en salles, comme Le Roi Lion ou Avengers : Endgame. Ce dernier est même considéré comme le plus rentable de l'histoire du 7ème art. Malgré tout, les résultats trimestriels annoncés cette semaine ne sont pas à la hauteur. Un petit peu à l'étroit, Disney ne veut plus se contenter des salles obscures et décide de viser Netflix et ses 150 millions d'abonnés. Quelles armes possède Disney ? Netflix a-t-elle du souci à se faire ?



Ce jeudi 8 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "L'éco", nous parle de la guerre entre Disney et Netflix. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.