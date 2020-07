Disneyland Paris rouvre ses portes mercredi : à quelles conditions, avec quelles règles sanitaires ?

LOISIRS - Disneyland Paris rouvre ses portes ce mercredi 15 juillet. En pleine pandémie, les visiteurs devront respecter des règles sanitaires strictes, et avoir réservé leurs billets au préalable.

Après la plus longue fermeture de son histoire, Disneyland Paris rouvrira "progressivement" ses portes ce mercredi 15 juillet. Quelles règles sanitaires seront à respecter pour les visiteurs ? Le parc a publié son protocole sur son site internet. Première information à connaître avant de se rendre sur place : le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs de onze ans et plus, ainsi que pour les employés et les prestataires. Il faudra également avoir réservé son billet au préalable. En effet, afin de faire respecter la distanciation sociale à l’intérieur du parc, Disneyland Paris limitera le nombre de visiteurs quotidiens sur site. Ainsi, chaque visiteur devra réserver sa place et acheter son billet à l’avance. "La vente des billets ne sera pas disponible sur place", peut-on lire sur le site internet. En revanche, la direction n'a pas communiqué sur le nombre de visiteurs accueillis quotidiennement.

Pas de Grande Parade

A l’intérieur du parc, où ont été installées 2000 stations de gel hydroalcoolique, tout sera fait pour éviter la promiscuité dans les files d’attente, les attractions, les boutiques ou les restaurants. Dans les attractions, "la configuration de chaque véhicule, ainsi que l’embarquement, seront adaptés à la distanciation physique entre les groupes ou les familles". Le service Fastpass, qui permet de réserver un créneau horaire et ne pas faire la queue à une attraction, sera indisponible.

Pas question non plus pour les enfants de se jeter dans les bras des personnages emblématiques du parc. "Les aires de jeux pour enfants, les rencontres traditionnelles avec les personnages Disney, et les expériences de maquillage et de relooking resteront temporairement indisponibles", peut-on lire sur le site. Pour prendre des photos avec eux, des Selfie Spots seront créés. "Certaines expériences, spectacles ou événements ne seront pas disponibles", à l’instar de la Grande Parade et du spectacle nocturne Disney Illuminations. Dans les restaurants, la capacité de places assises sera réduite. Les visiteurs pourront emporter leurs repas pour les déguster dans les emplacements extérieurs dédiés. Les buffets ne seront plus proposés, remplacés par du service à table.

Enfin, Disneyland Paris demande à ses visiteurs de ne pas se rendre sur le site s’ils ont des symptômes ou ont été en contact avec des personnes ayant contracté le Covid-19 au cours des 14 derniers jours. "En visitant Disnayland Paris, vous reconnaissez que vous comprenez et respectez les exigences de santé et de sécurité ci-dessus". Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer "en fonction de la situation globale et conformément aux directives des autorités publiques compétentes".

